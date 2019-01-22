​По итогам 2018 года в Ярославской области введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 767,5 тысячи квадратных метров жилья. Из них индивидуальные дома – 401,8 тысячи квадратных метров, 365,7 тысячи – многоквартирные.

– Рост жилищного строительства составил 2 процента от уровня прошлого года. Это хороший результат, так как во многих регионах ЦФО наблюдается снижение показателей, – сказал и. о. директора департамента строительства области Виктор Жучков. – По оперативной информации, наш регион находится в первой десятке и второй год занимает 8-е место в ЦФО.

По итогам 2018 года семь районов перевыполнили планы по вводу жилья: Ростовский, Ярославский, Пошехонский, Рыбинский, Мышкинский, Первомайский, Некрасовский. Больше всего жилья построено в Ярославле – 212,5 тысячи квадратных метров, в Ярославском районе – 167,3 тысячи, объединенном с районом Переславле-Залесском – 48,5 тысячи квадратных метров и Рыбинске – 40,1 тысячи.

Как отметил Виктор Жучков, стабильная ситуация с вводом в эксплуатацию жилья на территории области – результат плановой работы по снятию административных барьеров, упрощению процедур получения услуг в сфере строительства для граждан и юридических лиц.

Принципиальное значение придается выполнению задач целевых моделей, разработанных Агентством стратегических инициатив и направленных на упрощение процедур ведения бизнеса. Так, по итогам 9 месяцев 2018 года Ярославская область стала единственным субъектом Российской Федерации, на 100 процентов выполнившим целевую модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

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