​Более тысячи уведомлений о необходимости соблюдения положений законодательства по безопасному использованию газового оборудования направлено департаментом государственного жилищного надзора Ярославской области в адрес управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК по итогам прошлого года. Нарушения в части заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей выявлены в результате регулярного мониторинга.



К организациям, которые не соблюдают требования законодательства, будут приняты меры административного реагирования. Размер штрафа для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для юридических – до 100 тысяч рублей.



Например, в декабре постановлением департамента ТСЖ «Доронина, 10» привлечено к административной ответственности за нарушение требований к качеству, сроку и периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирного дома. Размер штрафа составил 40 тысяч рублей.



– Департамент государственного жилищного надзора разработал план мероприятий по усилению контроля в этой части. Заключение договоров позволяет специалистам газовой службы вовремя провести диагностику, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Чтобы довести этот показатель до 100 процентов, необходимо усилить взаимодействие между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, местными и региональными властями, поскольку обеспечение безопасности граждан входит в зону общей ответственности.



Также главам муниципальных образований направлены требования-предостережения о необходимости исполнения указа губернатора области №82 о контроле за газовой безопасностью в домах с непосредственным способом управления и там, где способ управления не определен.



– В 2018 году проведено 3906 проверочных мероприятий. По итогам выявлено 2650 нарушений. Среди них, к примеру, отказ собственников в допуске к оборудованию, уклонение от замены газового оборудования, включая самовольно установленное, отсутствие тяги в вентиляционных каналах (дымоходах) и так далее, – пояснила главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Не стоит забывать, что административная ответственность предусмотрена и для граждан.



Так, штраф за уклонение от заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования – от 1 до 2 тысяч рублей. Если нарушение повлечет возникновение опасной ситуации, например аварии, а также причинение вреда жизни или здоровью – размер штрафа составит от 10 до 30 тысяч рублей.



Справка



В целях дополнительного информирования граждан департамент государственного жилищного надзора Ярославской области выпустил брошюру «Безопасное использование газа в быту», которая распространяется через органы местного самоуправления и управляющие организации во всех муниципальных образованиях области. Также создан тематический социальной ролик, который включен в ежедневную сетку вещания телеканала «Первый Ярославский».