​22 января на заседании комитета областной Думы по здравоохранению обсудили состояние службы скорой помощи в Ярославле и кадровую ситуацию в лечебных учреждениях региона.



Директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев доложил, что за последние годы значительно укрепилась материально-техническая база службы скорой медицинской помощи. Сейчас в структуре 273 автомобиля – 2,1 на 10 тысяч населения. Это в 2,1 раза выше среднероссийского показателя. В течение трех лет за счет средств федерального бюджета закуплено 65 автомобилей с полным набором медицинского оборудования.



– За 9 месяцев прошлого года в 90,5 процента случаев бригады медиков доезжали до пациентов менее чем за 20 минут, – сообщил Руслан Саитгареев. – В 2017 году этот показатель составлял 89 процентов. При этом почти половина всех вызовов поступает в часы работы поликлиник. Из них 50 – 60 процентов – это как раз те случаи, которые требуют диспансерного наблюдения и лечения на амбулаторном этапе. Речь идет о повышении температуры, а также о хронических больных с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. Чтобы снизить нагрузку на скорую помощь, особенно в часы работы поликлиник, функционирует 21 пункт неотложной помощи. Их количество мы будем увеличивать.



Основная проблема службы – дефицит кадров, прежде всего врачебных: штат медицинского персонала укомплектован на 81,4 процента. В течение 2018 года в скорую помощь пришли 8 молодых специалистов.



Для улучшения кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области работает целевая программа, которая рассчитана на 2018 – 2022 годы. Она предусматривает целый ряд мер социальной поддержки, в том числе финансовую.



– В 2018 году по программе «Земский доктор» 10 врачам было выплачено по одному миллиону рублей. Пяти фельдшерам по программе «Земский фельдшер» – по 500 тысяч рублей, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. – Еще семь врачей в возрасте до 35 лет, впервые приступивших после 1 января 2018 года к работе в государственных медицинских организациях Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского, Ростова, получили по 100 тысяч рублей.



Помимо этого, 36 студентам медицинского университета, заключившим договоры на целевое обучение и получившим отметки «отлично» и «хорошо» по итогам летней и зимней сессий, выплачено по 19500 рублей.