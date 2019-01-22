​22 января открылась регистрация на участие в событиях пятого, юбилейного сезона проекта «Бегом по Золотому кольцу». Крупнейшая в стране серия забегов пройдет с мая по октябрь в 13 городах шести регионов Центральной России.



По традиции сезон откроется в Ярославской области. В пятый раз старты пройдут в Тутаеве, Угличе, Мышкине, Переславле-Залесском, Рыбинске и Ростове Великом. Также забеги примут Кострома, Иваново, Сергиев Посад, Тула, Коломна, Ярославль и Москва. В этом году произойдет очередное расширение географии проекта: новый город – Иваново, где 7 июля пройдет полумарафон «Красная нить».



– Проект «Бегом по Золотому кольцу», стартовавший на Ярославской земле, вышел за пределы региона, – отметил заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Он приобрел широкую известность и заслужил высокую оценку жителей принимающих городов, любителей бега, специалистов отрасли физической культуры и спорта. «Бегом по Золотому кольцу» – это больше, чем просто спортивные мероприятия. Это яркий праздник, настоящий фестиваль культуры и спорта с огромным количеством интерактивных площадок для участников, зрителей и членов их семей. Ценность проекта – в его спортивной и туристической привлекательности.



Каждое мероприятие проекта включает следующие дистанции: 300 метров, 600 метров, 3 километра, 10 километров и 21,1 километра. В забегах принимают участие спортсмены различного уровня подготовки, в том числе школьники и студенты. Сюрпризом для маленьких участников станут новые медали с монстрами – талисманами забегов. Юные атлеты смогут обмениваться наградами, чтобы собрать полную коллекцию беговых монстров.



Самых выносливых спортсменов ожидают две марафонские дистанции: в Переславле-Залесском и Туле. По многочисленным просьбам участников дистанция в 42,2 километра снова включена в программу забега в Переславле. Однако это будет последняя возможность в рамках проекта пробежать марафон по живописнейшим берегам Плещеева озера.



Всем участникам серии будет предложено присоединиться к благотворительной акции и внести свой маленький вклад в большое доброе дело. Для людей с особенностями физического развития традиционно состоится «Забег безграничных возможностей».



Огромный интерес к этапам серии вызывают звездные участники. Практически в каждом городе можно встретить прославленных спортсменов, призеров чемпионатов мира и Олимпийских игр, представителей шоу-бизнеса. А Ярославль снова примет лучших атлетов, ведь именно здесь состоится чемпионат России по полумарафону.