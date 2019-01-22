​На судостроительном заводе «Вымпел» состоялась торжественная закладка второго малого гидрографического судна «Яков Лапушкин», предназначенного для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ. Оно создано в интересах национальной обороны и будет эксплуатироваться в Балтийском море. Первое судно передадут заказчику в текущем году, второе – в 2022-м.



– Сегодня региональные судостроительные заводы реализуют заказы гражданского и специального назначения для нужд Минобороны РФ, крупных холдингов, имеют перспективные планы по импортозамещению, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Общий объем отгрузки по отрасли в Ярославской области составляет около 10 миллиардов рублей в год. Суда, произведенные в регионе, экспортируются более чем в 25 стран мира. В свою очередь, Правительство Ярославской области поддерживает судостроителей в реализации проектов, направленных на повышение обороноспособности страны.



Как отметил управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Гончаров, закладка второго судна из этой серии свидетельствует о доверии заказчика к качеству работы ярославского предприятия.



В настоящее время судостроительный завод «Вымпел» способен выпускать продукцию как гражданского, так и военного назначения, строить корабли любой сложности, от малых патрульных катеров до морских и речных судов спусковым весом до 1500 тонн, длиной до 82 метров, шириной до 14 метров. В июле прошлого года состоялось открытие регулярного движения по маршруту Севастополь – Ялта скоростного морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» производства завода «Вымпел». Его запуск – один из ключевых этапов реализации поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по организации морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне.