​В рамках национального проекта «Образование» в Ярославской области до 2024 года планируется реализовать восемь региональных проектов. О каждом из них на заседании комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи 22 января рассказала директор департамента образования Ирина Лобода.



– Реализация нацпроекта «Образование» значительно расширяет возможности для предоставления качественного современного образования всем учащимся региона, включая детей с особенностями здоровья, а также проживающим в отдаленных населенных пунктах, – рассказала Ирина Лобода. – Кроме того, внедряется система непрерывного образования, ориентированная на все возрастные категории населения. Будет организован максимальный охват детей дополнительным образованием для выявления и развития способностей. Также особое внимание уделяется повышению профессиональных компетенций педагогических работников.



В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» планируется создание в сельской местности не менее 90 центров гуманитарного и цифрового профилей. В 19 школах будет обновлена материально-техническая база для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» предусмотрено создание центра опережающей профессиональной подготовки и 50 мастерских, каждая из которых ориентирована на одну из компетенций и оснащена профильной современной материально-технической базой.



Региональный проект «Цифровая образовательная среда» рассчитан на 90 процентов обучающихся. Для них будут созданы цифровые образовательные профили и индивидуальные планы обучения. Кроме того, планируется, что в 95 процентах образовательных организаций перейдут на федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, а также будет создано три центра цифрового образования «IT-куб».



В результате реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 80 процентов жителей региона в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием. Также его будут получать 70 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья.



Помимо технопарка «Кванториум» в Ярославле, планируется создание трех мобильных технопарков и центра выявления и поддержки одаренных детей. Кроме того, не менее 20 школ региона обновят базу для занятий физической культурой и спортом. Более 50 тысяч обучающихся будут охвачены профориентационными мероприятиями.



В рамках регионального проекта «Учитель будущего» планируется создать центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» предусматривает оказание не менее 115 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям юных жителей Ярославской области.



66 тысяч обучающихся будут вовлечены в деятельность общественных объединений, а 20 процентов граждан – в добровольческую деятельность в результате реализации регионального проекта «Социальная активность».



Реализация проекта «Новые возможности для каждого» создаст условия для ежегодного обучения по программам непрерывного образования не менее 10 тысяч жителей региона всех возрастных групп, включая дошкольников и людей пожилого возраста.



– Реализация нацпроектов дает возможность для получения объемного финансирования из федерального бюджета. Оно позволит создать в регионе новые объекты культуры, спорта и образования, а также даст возможность для развития уже реализующихся важных социально значимых для населения проектов, – отметила председатель комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова. – Ход реализации региональных проектов будет контролироваться депутатами на всех этапах.



Справка



В 2019 году финансирование проектов, реализующихся в области в рамках национального проекта «Образование» из бюджетов всех уровней, составит 195 миллионов рублей. На базе градостроительного колледжа в Ярославле будет создан детский технопарк «Кванториум» (средства федерального бюджета – 70,126 миллиона рублей). На базе «Кванториума» в Рыбинске откроется мобильный технопарк (средства федерального бюджета – 16,076 миллиона рублей). Также запланировано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (средства федерального бюджета – 28,992 миллиона рублей). В Переславле-Залесском создадут центр цифрового образования «IT-куб» (средства федерального бюджета – 11,937 миллиона рублей). Кроме того, 5,249 миллиона из федерального бюджета будет направлено на обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах.