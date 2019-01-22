​В рамках федерального нацпроекта «Культура» в этом году планируется реализация трех региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Как сообщила 22 января на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярославской областной Думы директор департамента культуры Марина Васильева, их финансирование из бюджетов всех уровней составит около 50 миллионов рублей.



Часть средств будет потрачена на оснащение пяти детских школ искусств и Собиновского училища музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Восемь миллионов из федерального бюджета и около трех из областного планируется направить на запуск строительства культурно-досугового учреждения в селе Рождествено Некрасовского района.



– Мы рассчитываем, что реализация нацпроекта «Культура» в регионе в ближайшие шесть лет станет дополнительным импульсом к созданию и обновлению культурной инфраструктуры, появлению интересных, ярких культурных продуктов, позволит привлечь новых зрителей, экскурсантов и посетителей в досуговые учреждения области, – сказала Марина Васильева. – Интерес к культуре со стороны населения станет одним из критериев оценки эффективности национального проекта.



В рамках реализации нацпроекта в последующие годы будет продолжено оснащение музыкальных школ и училищ. В 2021 и 2023 годах из федерального бюджета на эти цели будет выделено по 24 миллиона рублей. А в 2022-м в одном из городов региона планируется создать центр культурного развития. В планах до 2024 года также поступление в районы области многофункциональных культурных центров (автоклубов).



Кроме того, регион намерен участвовать в конкурсах на предоставление различных грантов, выделяемых на капремонт и создание культурно-досуговых учреждений.