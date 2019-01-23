​Раз в три года взрослые жители Ярославской области могут пройти диспансеризацию. В 2019-м медики приглашают рожденных в 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 годах и так далее с интервалом 3 года. Планируется обследовать около 150 тысяч человек.



– Упор сделан на те методы диагностики, которые помогают выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, – отметила начальник комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи областного департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина. – Диспансеризация проводится по месту оказания первичной медико-санитарной помощи, то есть по месту жительства или прикрепления пациента к поликлинике. Чтобы пройти обследование, необходимо обратиться к участковому терапевту. Кроме того, медицинские страховые компании активно приглашают население при помощи СМС-оповещения.



В этом году набор исследований тот же, что и в прошлом. Изменилось трудовое законодательство: с 1 января этого года работодатель обязан предоставить работнику один день для диспансеризации.



Исследования проходят в два этапа. На первом – медицинский осмотр и консультирование. В рамках скрининга – анализ крови на холестерин и глюкозу, флюорография, маммографическое исследование для женщин и ПСА для мужчин старше 40 лет, электрокардиограмма, осмотр врача-терапевта. Определяется группа здоровья, происходит подсчет факторов риска. В случае подозрений на заболевание гражданина направляют на консультацию к узкому специалисту.