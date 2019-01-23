​В январе на площадке инновационного кластера «Технополис GS» в Калининградской области прошел заключительный этап V международного конкурса «GS Group» по математике «Я решаю!». По его результатам определен топ-10 юных математиков Евразии, в числе которых – учащаяся ярославской школы №58 Екатерина Кочеткова.



Екатерина неоднократно становилась призером и победителем всероссийских и международных олимпиад и конкурсов по математике. В августе прошлого года девушка вернулась с серебряной медалью с Всекитайской женской математической олимпиады.



– Высокие результаты школьников нашей области на олимпиадах международного уровня – результат реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа», – отметил заместитель директора департамента образования Александр Гудков. – В его рамках одаренные дети получают дополнительные возможности для развития. С ними занимаются лучшие педагоги.



V международный конкурс по математике традиционно проходил в три тура. В общей сложности в нем приняли участие более 5 тысяч старшеклассников нестоличных городов России из 80 регионов страны, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Во второй тур прошли 1142 школьника. В финал вышли лишь 40.



Победители конкурса получили годовые именные стипендии от «GS Group» на обучение в ведущих вузах страны.



Справка



Проект «Ярославская математическая школа» реализуется в регионе с 2013 года. Уходящий год был отмечен крупными победами юных ярославских математиков в престижных международных соревнованиях. Диплом победителя в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников получил десятиклассник ярославской школы №33 Михаил Глазков.



Достойно представили регион участники и других состязаний по математике, имеющих высокий статус в российском образовательном пространстве. 51 наградной материал ярославцы привезли с таких соревнований, как Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике, математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера, XXIV турнир математических боев имени А.П. Савина, XXIV турнир «Kostroma Open», LII Уральский турнир юных математиков.



В 2017 – 2018 учебном году закончен трехгодичный курс обучения в школьных математических объединениях для учеников 5 – 8-х классов, организованных во всех муниципальных районах Ярославской области. 347 школьников успешно прошли обучение, освоив программу «Математика: удивительный мир логики и творчества».