​Один из проектов, которые будут реализованы в Ярославской области в рамках национального проекта «Демография», – «Спорт – норма жизни». Главная его задача – создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех групп населения региона.



– В прошлом году систематически занимались физкультурой и спортом 38 процентов жителей Ярославской области, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Перед регионом поставлена задача: к 2024 году увеличить этот показатель до 55 процентов. Органы власти должны создать условия для того, чтобы спорт смог выйти за пределы стадионов и спортивных залов, прийти в каждый дом, школу, детский сад, на предприятие и в организацию. Важно сформировать у граждан потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом для укрепления здоровья и приобретения спортивных качеств, позволяющих в будущем добиться жизненного успеха.



На реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в период с 2019 по 2024 год будет направлено 352 миллиона рублей, в том числе 313 миллионов рублей – из федерального бюджета. Средства пойдут на создание новых и модернизацию существующих спортивных объектов.



В частности, предусмотрены реконструкция стадиона «Сатурн» в Рыбинске, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в самых крупных городах региона, создание во всех муниципальных районах центров тестирования по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками. Также планируются оснащение спортивных школ олимпийского резерва новым современным оборудованием и инвентарем, адресная поддержка в подготовке спортивного резерва для сборных команд РФ.



Важной составляющей в реализации проекта станет формирование региональной сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, учебы и работы. Планируется, что к 2024 году в ней будет более 500 физкультурно-спортивных клубов.



Для информирования граждан, организаций и предприятий работает единый портал «Массовый спорт Ярославской области» – www.fsc76.ru. Он содержит базы данных о физкультурно-спортивных клубах и спортивно-массовых мероприятиях, услугах и проектах, реализуемых в регионе.