​В 2019 году региональная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор) отметит свое первое десятилетие. В настоящее время резидентами Ярославского бизнес-инкубатора являются 40 компаний, половина из них получили этот статус в прошлом году.



– Бизнес-инкубатор обеспечивает хороший старт, комфортные условия для запуска и развития бизнеса, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Резиденты не просто арендуют офис, но и посещают бесплатные образовательные мероприятия, обмениваются опытом друг с другом, находят в своей среде партнеров и клиентов. Таким образом, мы сформировали особую атмосферу развития бизнеса, комьюнити начинающих активных предпринимателей, которые увлеченно строят свое дело. Причем делают это вполне успешно: с 2009 года в бизнес-инкубаторе размещалось более 200 резидентов, ими было создано более 600 рабочих мест. Порядка 80 процентов этих проектов продолжают работать, это один из самых высоких показателей в России. За время своей работы бизнес-инкубатор не раз получал отраслевые награды и входил в десятку лучших в России.



Есть среди резидентов бизнес-инкубатора и инновационные компании. Так, ООО «Вимания» занимается созданием интерактивных презентаций архитектурных объектов в дополненной и виртуальной реальности (AR и VR).



– Резидентами бизнес-инкубатора мы стали полгода назад, – рассказал сооснователь компании Семен Расторгуев. – Уже оценили преимущества льготной аренды, возможности участия в различных мероприятиях, синергетический эффект, возникающий от формирования особой среды, – здесь много ИТ-компаний.



Ярославский бизнес-инкубатор является важным объектом инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе и предоставляет начинающим предпринимателям имущественную поддержку – оборудованные мебелью и оргтехникой офисы в аренду по льготной стоимости в 4 раза ниже коммерческой. Резиденты бизнес-инкубатора бесплатно получают менторскую помощь, бухгалтерские и юридические консультации, могут пользоваться переговорной комнатой и услугами копицентра.



Специалисты учреждения помогают предпринимателям находить инвесторов и клиентов среди крупнейших заказчиков, оформлять заявки на гранты Фонда содействия инновациям, получать другие меры государственной поддержки.



Ярославский бизнес-инкубатор – это часть единого механизма инвестиционного блока Правительства Ярославской области по развитию субъектов МСП и решению задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Справка



Стать резидентом бизнес-инкубатора просто: достаточно собрать заранее известный пакет документов, подготовить бизнес-план и защитить его перед комиссией. Получить статус резидента может предприниматель (ИП или ООО), зарегистрированный на территории Ярославской области не более трех лет назад и не занимающийся торговой деятельностью. Также есть ряд ограничений по задолженности и по видам деятельности. Узнать об условиях предоставления поддержки Ярославским бизнес-инкубатором можно по телефону (4852) 370-444 или на сайте www.yarincubator.ru, адрес: Ярославль, ул. Чехова, 2.