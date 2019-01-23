​В Ярославской области меняется порядок предоставления компенсации за детские сады. Чтобы помощь смогли получить те, кому она действительно необходима, с 1 марта вводится принцип адресности.



Компенсацию продолжат получать те, у кого ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 15975 рублей.



Чтобы получить компенсацию за март необходимо представить документы, подтверждающие совокупный доход семьи, в течение февраля. Документы по-прежнему будут принимать в детских садах по месту пребывания ребенка.



Для тех, кто подтвердит нуждаемость, размер компенсации, предоставляемой за счет средств областного бюджета, остается прежним – 20 процентов родительской платы на первого ребенка, 50 процентов – на второго.



Многодетным семьям компенсация в размере 70 процентов на третьего и последующих детей будет выплачиваться вне зависимости от дохода семьи.



- С 1 сентября изменения коснутся тех, кто прописан в Ярославле, и раньше получал дополнительную компенсацию платы за присмотр и уход за детьми в детских садах из бюджета города Ярославля, - говорит директор департамента образования города Ярославля Елена Иванова. - Это несколько категорий граждан, проживающих в областном центре: многодетные семьи, семьи, в которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий или является неработающим инвалидом 1-й или 2-й группы, семьи граждан, подвергшихся воздействию радиации. Сейчас они получают доплаты таким образом, что общая сумма компенсации с учетом региональных денег составляет 100 процентов.



Для таких категорий льготников также вводится принцип адресности – ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.



Для малоимущих семей работников дошкольных образовательных учреждений и малоимущих одиноких матерей размер компенсации и механизм ее получения не меняются.