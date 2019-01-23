​В 2019 году в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» реконструируют четыре дорожных объекта общей протяженностью более 19 километров.



– Перечень объектов был сформирован совместно с руководством агропромышленного комплекса региона, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Главным критерием отбора стало наличие в сельской местности сельскохозяйственного предприятия. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках целевой программы в областном бюджете предусмотрено более 710 миллионов рублей, из которых 279 миллионов – федеральные средства.



В текущем году будут реконструированы автодороги Рязанцево – Горки в Переславском районе, Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые в Брейтовском районе, Плоски – Прилуки в Угличском и Климовское – Ананьино в Ярославском районе.



Ремонта последней с нетерпением ждут жители более чем 20 населенных пунктов.



– Здесь полностью разбито покрытие, за последние пять лет ситуация только ухудшилась. На машинах постоянно приходится менять подвески, ломаются автобусы, – рассказала депутат Карабихского сельского поселения, заместитель директора местной школы Екатерина Мулкаманова. – Мы обеспокоены безопасностью местных жителей, особенно детей. Поэтому очень довольны, что ситуация сдвинулась с мертвой точки и скоро все проблемы останутся в прошлом.



Ее радость разделяет заместитель директора тепличного комбината «Лазаревское» Дмитрий Лазарев.



– Этот ремонт нужен и для повышения качества жизни, и для развития бизнеса, – отметил он. – Цветы, рассада и саженцы – хрупкий товар. Дорога каждую весну превращается в кашу, продукция портится в пути, и предприятие несет убытки. Также у наших сотрудников регулярно возникают трудности с тем, чтобы добраться на работу: автобусы застревают и ломаются.



Проектная документация на объект разработана и уже прошла экспертизу. Процедуры торгов планируется начать в феврале.