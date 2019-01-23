|Сегодня в центре лыжного спорта «Демино» стартовал чемпионат Центрального федерального округа по лыжным гонкам. Соревнования являются одним из отборочных этапов на чемпионат России.
В гонках принимают участие 140 лучших лыжников из 16 регионов ЦФО. Среди них – бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте и чемпион мира 2013 года Алексей Петухов и серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский.
– Нашу область на этих соревнованиях представляют 12 спортсменов, – рассказал заместитель директора департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Надеемся на получение квот на чемпионат России. Этот вид спорта в регионе активно развивается. В прошлом году впервые нашей гонщице присвоено звание мастера спорта России международного класса по лыжным гонкам. Это Светлана Николаева из Рыбинска. А даниловский лыжник Андрей Кузнецов входит в состав сборной команды России.
Соревнования продлятся четыре дня. По итогам первого команда Ярославской области занимает 2-е место.
Церемония награждения призеров и победителей пройдет в воскресенье, 27 января.
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вчера, 17:30
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