​С 11 февраля Ярославская область переходит с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Все желающие смогут бесплатно принимать 20 каналов в отличном качестве. Однако тем, чьи телевизоры выпущены раньше 2013 года, потребуется дополнительное оборудование. Малоимущие граждане могут получить финансовую поддержку для его приобретения, обратившись в органы соцзащиты.



– Необходимо сделать все, чтобы обеспечить жителям региона возможность комфортного перехода на цифровое телевещание, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Это важная социальная задача – поддержать тех, кто в этом на самом деле нуждается, и помочь наиболее уязвимым категориям граждан.



Стоимость приставки – от 900 рублей, антенны – от 500 рублей.



– Малоимущим пожилым гражданам и инвалидам, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, по заявлению, поданному в орган социальной защиты по месту жительства, может быть предоставлена адресная социальная помощь в размере половины прожиточного минимума, – сообщила директор департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Лариса Андреева. – Этот вид социальной помощи не имеет целевого назначения, поэтому средства можно направить в том числе и на приобретение необходимого оборудования для приема цифрового сигнала.



Для получения материальной помощи гражданину необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту прописки и предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца. Для отдельных категорий граждан потребуются справка о назначении пенсии, документы, подтверждающие родство.



Все оборудование для приема цифрового эфирного сигнала можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой, филиалах Почты России, а также в 64 автолавках, которые обслуживают 840 отдаленных населенных пунктов области.



Данные изменения не затронут работу областного телеканала «Первый Ярославский». Он продолжит аналоговое вещание. Для абонентов кабельных сетей все необходимые работы проведут кабельные операторы. А «Первый Ярославский» как региональный общедоступный телеканал транслируется в сетях всех кабельных операторов региона на 21 кнопке, в том числе и в «цифре».



Справка



Бесплатная горячая линия по вопросам перехода на цифровое эфирное телевещание: 8 (800) 220-20-02.



Сейчас здесь можно получить консультацию общего порядка, а с 30 января – конкретные сведения, касающиеся населенных пунктов Ярославской области, например, узнать, где приобрести оборудование.



Также с 30 января по этому номеру можно оставить заявку на помощь волонтеров при подключении пользовательского оборудования. Представители регионального центра развития добровольчества будут выезжать в квартиры граждан вместе с представителями органов местного самоуправления и соцработниками.