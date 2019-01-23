​Перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить число систематически занимающихся физкультурой и спортом с 38 до 55 процентов населения. Меры, необходимые для этого, 23 января обсудили на заседании Правительства Ярославской области.



– За последнее время при содействии корпораций «Газпром» и «Ростех» мы существенно обновили спортивную инфраструктуру, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Действуют 20 новых пришкольных стадионов, 70 воркаут-площадок, в ближайшей перспективе в регионе появятся пять современных физкультурно-оздоровительных комплексов. Это хороший вклад в развитие спортивной инфраструктуры. Однако в настоящий момент, по статистике, лишь более трети жителей области регулярно занимаются спортом. Этого недостаточно. Мы должны стремиться к тому, чтобы в каждой ярославской семье спорт стал нормой жизни.



Решать задачу планируется в первую очередь за счет создания региональной сети физкультурно-спортивных клубов по месту обучения, жительства и работы граждан. По словам директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергея Панчишного, основным ресурсом развития таких организаций должен стать интерес жителей к занятиям спортом, укреплению своего здоровья и здоровья детей. Предполагается, что источниками финансирования клубов станут членские взносы, средства предприятий, спонсоров, субсидии органов власти.



Также в сеть войдут региональный и муниципальные центры развития массового спорта. Последние будут созданы на базе центров тестирования по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» во всех районах области.



Планируется, что к 2024 году в региональную сеть войдет более 500 организаций. В прошлом году первые шаги в этом направлении уже сделаны: создано 197 физкультурно-спортивных клубов, которые провели более 500 спортивно-массовых мероприятий. Среди новых крупномасштабных проектов – областной фестиваль школьных спортивных клубов «Спорт. Здоровье. Творчество», проект «I’Volga» по развитию плавания среди детей в возрасте 5 – 12 лет, межмуниципальная волейбольная лига сельских школ Ярославской области, фестиваль «Младше всех» по выполнению норм ГТО среди дошкольников и другие.