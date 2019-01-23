​23 января на заседании Правительства области обсудили пути дальнейшего решения проблемы обманутых дольщиков. В работе приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, руководители органов исполнительной власти, муниципальных образований.



– За два года мы сдали 31 проблемный дом, – сказал Дмитрий Миронов. – Более 2300 участников долевого строительства смогли наконец отметить долгожданное новоселье. В текущем году мы также ставим перед собой ответственную задачу ввести в эксплуатацию 10 домов-долгостроев.



Глава региона подчеркнул, что изменить ситуацию позволила совместная работа с правоохранительными, надзорными органами, депутатским корпусом, инициативными группами участников долевого строительства. Также на процесс положительно повлиял региональный закон, открывающий для новых инвесторов, которые берут на себя проблемные дома, возможность получать земельные участки под новые объекты.



Среди значимых итогов 2018 года – ввод в строй четырех домов «Зеленого квартала», двух последних зданий Ивановской домостроительной компании. Решена проблема самого старого долгостроя – строения 8 в 12-м микрорайоне Ярославля. Здесь впервые успешно применен механизм расселения пострадавших граждан в другие объекты. Большая часть людей получили квартиры в готовом доме, часть – заключили договоры участия в долевом строительстве с благонадежными застройщиками.



Также в течение 2018 года было введено в эксплуатацию 9 проблемных жилых домов, расположенных в Ярославском муниципальном районе.



В этом году планируется решение жилищной проблемы более чем 1000 участников долевого строительства. Будет продолжена работа по расселению пострадавших дольщиков жилых домов по проспекту Машиностроителей, 21 («Строитель плюс»), и по улице Соловьева, 7/40 («Стройспецсервис»), в Ярославле. Также процесс ориентирован на завершение строительства объектов на улицах Новоселковской, Большой Октябрьской, Вокзальной. Продолжается работа в отношении домов группы компаний СК «Прогресс».



– Правительство области и органы местного самоуправления оказывают помощь в проработке схем подключения земельных участков к существующим сетям инженерно-технического обеспечения. Содействуют более оперативному проведению разрешительных процедур, минимизации затрат, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец.



Кроме того, на заседании обсудили деятельность мэрии Ярославля по решению проблем обманутых дольщиков. В частности, отмечено, что в конце 2018 года была организована работа по предоставлению земельных участков застройщикам – ЖСК «На Гражданской», ЖСК «12 квартал», ООО «Основная строительная компания» – на общую сумму порядка 700 миллионов рублей.



Справка



Результатом проведенной Правительством области работы стало значительное снижение числа проблемных домов: если в 2016 году было введено в эксплуатацию два объекта, то в 2017-м – уже 16. В прошлом году удалось снять вопрос по 15-ти, 10 из которых были включены в реестр проблемных.



В настоящее время в Ярославской области из 120 объектов долевого строительства в реестр проблемных включено 12. Они находятся на контроле Министерства строительства и ЖКХ РФ.