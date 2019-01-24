​Некоузская центральная районная больница получила новый автомобиль скорой медицинской помощи. 24 января ключи от машины губернатор Дмитрий Миронов передал главе муниципального образования Григорию Петрову.



Ранее глава района обратился к губернатору с просьбой выделить еще один автомобиль скорой помощи. По поручению Дмитрия Миронова в Правительстве области проработали этот вопрос и нашли решение.



Автомобиль класса В марки «УАЗ-Профи» – полноприводный, повышенной проходимости, оснащен медицинским оборудованием и изделиями медназначения.



Новая машина будет обслуживать поселок Октябрь, где проживают 3 тысячи человек. Всего же к Некоузской центральной районной больнице прикреплены 14 тысяч пациентов. Для дальнейшего повышения качества медицинского обслуживания неделей ранее учреждение получило новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт.



Справка



Сейчас в региональной службе скорой помощи 273 автомобиля – 2,1 на 10 тысяч населения. Это в 2,1 раза выше среднероссийского показателя. В течение трех лет за счет средств федерального бюджета закуплено 65 автомобилей с полным набором медицинского оборудования. По данным, за 9 месяцев прошлого года в 90,5 процента случаев бригады медиков доезжали до пациентов менее чем за 20 минут.