​24 января губернатор Дмитрий Миронов в ходе рабочего визита в Некоузский муниципальный район осмотрел новую угольную котельную в селе Мокеиха. Она запущена в эксплуатацию в декабре прошлого года.



Решение о строительстве объекта было принято при участии главы региона после возникновения проблем с поставками топлива для старой торфяной котельной.



– Очень рассчитываю, что теперь все проблемы с отоплением в Мокеихе, с которыми мы сталкивались и год, и два года назад, уйдут в прошлое, – сказал Дмитрий Миронов. – Новая котельная позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение домов, в которых проживают 700 человек, детского сада, школы и других объектов. Теперь необходимо качественно обслуживать котельную, чтобы она работала долгие годы, и постепенно заменять участки теплотрасс и инженерные коммуникации в жилых домах.



На строительство блочной модульной котельной было выделено около 20 миллионов рублей. Новый объект расположен рядом со старым корпусом – это позволило минимизировать расходы на прокладку дополнительных тепловых сетей и не менять гидравлическую схему села.



К системе отопления подсоединено 57 объектов, в том числе школа, детский сад, ФАП, баня, предприятия различной формы собственности, жилой фонд.



В настоящий момент на новой котельной сформирован достаточный запас угля, чтобы обеспечивать бесперебойное теплоснабжение села.



Справка



Село Мокеиха Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района основано в начале 1950-х годов как рабочий поселок Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия. В начале 2000-х годов оно пришло в упадок. Торф как топливное сырье стал не востребован ввиду роста транспортных затрат и перехода большинства предприятий на природный газ. В 2016 году предприятие перестало существовать как хозяйствующий субъект, прекратилась добыча топливного торфа, который использовался для котельной Мокеихи.



Ввиду сложившейся ситуации отопительные периоды 2016 – 2018 годов проходили непросто, торф поставлялся с перебоями, поэтому не удавалось создать его нормативный запас. Единственным вариантом решения проблемы стало строительство котельной на другом виде топлива.