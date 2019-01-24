​Подведены итоги конкурса «Экспортер года – 2018», который проводили Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и Российский экспортный центр. Ярославская область заняла третье место в номинации «Лидер экспорта среди субъектов Российской Федерации».



– Ярославской регион проявляет значительную активность во внешнеэкономической деятельности, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – С 2017 года объем экспорта у нас начал расти очень высокими темпами. В прошлом году эта тенденция продолжилась. За 11 месяцев 2018 года объем экспорта Ярославской области составил 1,12 миллиарда долларов США, что на 49,5 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля несырьевых товаров в экспорте – 87,3 процента.



Для поддержки экспортно ориентированных компаний в 2017 году был создан Центр экспорта Ярославской области. Он оказывает бесплатные услуги предприятиям малого и среднего бизнеса: проводит консультации, обучение руководителей и специалистов, организует их участие в бизнес-миссиях и международных выставках, подбирает компаниям партнеров за рубежом, осуществляет перевод презентационных материалов и сайтов. Структура помогает предприятиям в сертификации товаров и размещении на международных электронных торговых площадках.



Также региональный Центр экспорта активно взаимодействует с Российским экспортным центром, помогая компаниям региона получать его услуги.