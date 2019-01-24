​26 января в селе Стогинском Гаврилов-Ямского района пройдет зимний спортивно-туристический праздник «Снежинка Лахости».



– В зимний период города Ярославии проводят яркие мероприятия. Это позволяет привлекать туристов в сезон, который традиционно считается «низким», – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – В Гаврилов-Ямском районе одним из перспективных направлений становится спортивно-туристическое. В 2018 году был разработан маршрут «На родину российского футбола», с успехом прошли исторические реконструкции спортивных матчей 1914 года. Спортивно-туристический праздник «Снежинка Лахости» – еще одно достойное предложение для гостей и жителей региона.



В программе праздника – развлечения для детей и взрослых: катание на санях и снегоходах, лыжные гонки, турниры по мини-футболу в валенках и гиревому спорту. Запланированы также показательные выступления кинологов, дискотека. В рамках праздника пройдет гастрономический фестиваль «ЗдОрОво есть!». Здесь можно будет попробовать полезные для здоровья блюда и напитки из местных продуктов.



В этот день также пройдут шоу-программа «Мисс «Снежинка Лахости – 2019», конкурс фотографий, выставка-продажа краеведческих изданий и зона свободного книгообмена «Книга к чаю».



Подробности развлечений организаторы держат в секрете.



Подробная информация на сайте: http://странаямщика.рф.



Справка



Зимний праздник «Снежинка Лахости» проводится в Гаврилов-Ямском районе с 1970 года. Изначально организаторы задумывали мероприятие как соревнование сельскохозяйственных предприятий. Сегодня «Снежинка Лахости» – спортивно-туристический праздник, в котором традиционно участвуют жители и гости Гаврилов-Ямского района.