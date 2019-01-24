​24 января в Правительстве области подвели итоги работы контрактной системы за 2018 год. Участие в совещании приняли представители органов исполнительной власти, учреждений, а также в режиме видео-конференц-связи заказчики городских округов и муниципальных районов.



Главными темами обсуждения стали централизация закупок и перспективы работы информационной системы «Госзакупки Ярославской области».



– Государственная информационная система «Госзакупки Ярославской области» является ключевым элементом контрактной системы региона, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Она объединила в едином информационном пространстве всех государственных и муниципальных заказчиков региона и стала источником информации для принятия управленческих решений в сфере закупок.



В числе результатов внедрения информационной системы «Госзакупки» – снижение трудозатрат контрольных органов и заказчиков за счет отмены сбора отчетов, сокращение в два раза времени подачи заявок благодаря электронному документообороту, уменьшение на 25 процентов времени подготовки документации, недопущение закупок без наличия лимитов бюджетных обязательств, сокращение количества нарушений заказчиков.



– В планах по развитию системы – переход на новую платформу, – сообщил директор департамента государственных закупок Андрей Афонин. – Это позволит создать благоприятные условия для гибкой автоматизации дополнительных функций осуществления закупок, повысить качество их планирования, оперативно получать полную информацию о закупочном процессе региона, вести комплексный мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок, повысить их доступность и прозрачность путем предоставления общественности открытого доступа в интерактивном режиме к информации о закупках.



В ходе совещания участники также обсудили результаты работы контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области, регионального управления Федеральной антимонопольной службы и Контрольно-счетной палаты региона. Взаимодействие участников контрактной системы с контролирующими органами сокращает количество нарушений и, соответственно, жалоб.