​В ходе рейдового обследования особо охраняемой природной территории «Петровский городской парк» в Рыбинске инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования установили факт возведения домовладения на прилегающей территории.



– При проведении рейда в границах территории парка был обнаружен металлический забор на бетонном основании. Возведение таких объектов является нарушением ограничений для хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Собственник домовладения привлечен к административной ответственности, а также в установленные сроки должен был устранить нарушения.



Повторная проверка показала, что собственник не выполнил требования законодательства. Рыбинский городской суд удовлетворил иск департамента о признании части забора, расположенного в границах особо охраняемой территории, самовольной постройкой, а также о ее сносе и рекультивации земельного участка.



В настоящее время исполнительное производство по данному делу ведет Рыбинский городской отдел судебных приставов. Вопрос устранения нарушения находится на контроле у департамента.



Справка



На территории региона 380 особо охраняемых природных территорий, из них 366 – регионального значения, расположенных на площади 272 тысячи гектаров. Сведения о границах особо охраняемых природных территорий внесены в единый государственный реестр недвижимости и отображаются на публичной кадастровой карте, благодаря чему каждый может проверить наличие или отсутствие особого правового статуса интересующей территории.



В целях контроля за соблюдением установленного режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий проводятся регулярные рейды. За год выявлено и пресечено порядка 60 нарушений, наложено штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей.