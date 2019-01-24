​Губернатор Дмитрий Миронов сделал замечание руководителям муниципальных образований, которые не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Совещание по вопросам прохождения осенне-зимнего периода состоялось в рамках рабочей поездки главы региона в Некоузский район 24 января.



– Явных ЧП при прохождении отопительного сезона на территории области нет, в целом ситуация стабильная, – сказал Дмитрий Миронов. – Однако Ростехнадзором выявлены недостатки, и часть из них до сих пор не устранена. Пять районов не получили паспорта готовности до сих пор. Это недопустимо.



Как отметил губернатор, особенно много нареканий в Переславле-Залесском. Также есть претензии к Пошехонскому, Брейтовскому, Тутаевскому и Ростовскому районам. Как правило, речь идет о таких замечаниях Ростехнадзора, как отсутствие резервного топливного хозяйства, капитального ремонта котлов и оборудования, технического освидетельствования котлов.



В ходе совещания с докладами выступили главы муниципальных образований, которым сделано больше всего замечаний при подготовке к отопительному периоду. Всем руководителям дано поручение устранить их, а также получить акты готовности в срок до 15 февраля.



Кроме того, главам Некоузского района и городского округа Переславль-Залесский поручено до 31 января пополнить неснижаемый запас топлива на котельных. Сейчас сформированного там резерва хватит на 4 – 7 дней, что является недостаточным.



Глава региона поручил заместителю председателя Правительства области Виктору Неженцу взять ситуацию на контроль.