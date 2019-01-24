​В Ярославле началась подготовка к реконструкции Добрынинского путепровода. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. О необходимости проведения работ во время встречи, которая прошла в областном центре в декабре, главе государства рассказал губернатор Дмитрий Миронов.



Последнее испытание объекта было проведено в 2012 году, и уже тогда было установлено предаварийное состояние самого путепровода и аварийное – отдельных его частей, в частности, пролетных строений. Выявленные дефекты свидетельствуют об угрозе безопасности движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В настоящее время путепровод эксплуатируется с ограничениями по допустимой массе машин и их скоростному режиму.



– На данный момент Министерство транспорта России совместно с Федеральным дорожным агентством прорабатывает механизм доведения федеральных средств до Ярославской области, – сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В свою очередь, городским заказчиком организованы работы по пересчету сметной части проекта, документация направлена в госэкспертизу.



В январе специалисты ООО «Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений» приступили к обследованию конструкций. Проводятся осмотр, инструментальные измерения, изучается документация.



– Будет сделана общая оценка технического состояния сооружения, – рассказал генеральный директор организации Алексей Курыпов. – Предварительно можно сказать, что основной ход требует капитального ремонта, состояние эстакадной части немного хуже. Все повреждения будут учтены при оценке, по результатам заключения будет назначен режим эксплуатации.



Итоговое заключение подрядчик должен предоставить в феврале.



Добрынинский путепровод протяженностью 601 метр построен в 1985 году. Он обеспечивает транспортное сообщение центральной части Ярославля с промышленным и жилым секторами Дзержинского района.



– Это важная городская артерия, которая обеспечивает связь районов, – подчеркнул мэр Ярославля Владимир Волков. – В течение двух лет нам предстоит провести большой объем работы, которая должна быть выполнена на должном уровне. Будем контролировать процесс на каждом этапе.



В рамках капитального ремонта путепровода в частности планируются замена деформационных швов, перильных ограждений, освещения, укрепление пролетных строений.