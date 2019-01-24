|Губернатор Дмитрий Миронов сделал замечание руководителям муниципальных образований, которые не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Совещание по вопросам прохождения осенне-зимнего периода состоялось в рамках рабочей поездки главы региона в Некоузский район 24 января.
– Явных ЧП при прохождении отопительного сезона на территории области нет, в целом ситуация стабильная, – сказал Дмитрий Миронов. – Однако Ростехнадзором выявлены недостатки, и часть из них до сих пор не устранена. Пять районов не получили паспорта готовности до сих пор. Это недопустимо.
Как отметил губернатор, особенно много нареканий в Переславле-Залесском. Также есть претензии к Пошехонскому, Брейтовскому, Тутаевскому и Ростовскому районам. Как правило, речь идет о таких замечаниях Ростехнадзора, как отсутствие резервного топливного хозяйства, капитального ремонта котлов и оборудования, технического освидетельствования котлов.
В ходе совещания с докладами выступили главы муниципальных образований, которым сделано больше всего замечаний при подготовке к отопительному периоду. Всем руководителям дано поручение устранить их, а также получить акты готовности в срок до 15 февраля.
Кроме того, главам Некоузского района и городского округа Переславль-Залесский поручено до 31 января пополнить неснижаемый запас топлива на котельных. Сейчас сформированного там резерва хватит на 4 – 7 дней, что является недостаточным.
Глава региона поручил заместителю председателя Правительства области Виктору Неженцу взять ситуацию на контроль.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:45
37 просмотров
2019.01.24 В регионе проходят мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда2019.01.24 Началась подготовка к реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле2019.01.24 Дмитрий Миронов поручил главам районов в короткие сроки устранить замечания по прохождению отопительного сезона, выданные Ростех2019.01.24 Забор, незаконно установленный в Петровском городском парке Рыбинска, будет снесен 2019.01.24 Благодаря внедрению информационной системы время подготовки документации для госзакупок уменьшилось на 25 процентов