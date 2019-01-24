​27 января – 75 лет полного снятия блокады Ленинграда. Этой памятной для страны дате в регионе посвящен целый ряд мероприятий.



Так, сегодня в ярославском Концертно-зрелищном центре открылась выставка живописи молодого художника Арсения Власова. Он представил 20 произведений, специально написанных им к 75-летию снятия блокады Ленинграда.



На мероприятие была приглашена бабушка художника Александра Николаевна, которая жила в осажденном городе в страшные годы войны. Она поделилась воспоминаниями с пришедшими на выставку школьниками.



– Блокада Ленинграда – это особая страница в истории Великой Отечественной войны, в жизни города на Неве и в нашей памяти. Эта тема неисчерпаема и многогранна, поэтому к ней так часто обращаются люди искусства, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Я глубоко убеждена в том, что произведения, посвященные блокаде Ленинграда, – надежный способ противостоять забвению, емкое хранилище нашей общей памяти, нашего сочувствия и сострадания к тем, кто пережил эти страшные дни.



Посвященную 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда выставку также открыл Угличский историко-архитектурный и художественный музей. Здесь представлены фотографии, документы, награды, мемориальные предметы Великой Отечественной войны. В центре внимания трогательная находка – башмачок ребенка, привезенного из блокадного Ленинграда в Угличский детский дом.



Памятные мероприятия 25 и 26 января пройдут в Музее боевой славы. В рамках занятий под общим названием «Дети. Война. Трагедия» состоится знакомство школьников с историей и хронологией блокады, повседневной жизнью маленьких жителей блокадного Ленинграда в Ярославле. В основе рассказа – воспоминания очевидцев событий, фотографии и документы из фондов музеев области.