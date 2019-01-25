​Во время рабочей поездки в Брейтовский район губернатор Дмитрий Миронов побывал на сельхозпредприятии, являющемся одним из лидеров в регионе по темпам ввода в оборот неиспользуемых сельхозземель. ООО «Современное хозяйство №1», которое занимается выращиванием овощей, за 4 года смогло увеличить площадь пашни в 23 раза.



– Это предприятие – одна из точек роста Брейтовского района, – отметил Дмитрий Миронов. – Его деятельность позволяет создавать рабочие места для сельских жителей, насыщать рынок качественными овощами и решает проблему ввода в оборот пустующих сельхозземель. А в Брейтовском районе один из самых низких в регионе процент их использования. Производителей, активно занимающихся распашкой площадей, мы, безусловно, продолжим поддерживать.



В 2018 году сельхозпредприятие получило 4,5 миллиона рублей из областного бюджета в качестве субсидии за введение в оборот неиспользуемой земли сельхозназначения. Всего в собственности «Современного хозяйства №1» 1800 гектаров, из них распахано 760. Под посадку овощей используют пока только 56 гектаров, с которых получают 1,5 тысячи тонн продукции: это картофель, морковь, свекла, лук. Для урожая в 2017 году было построено первое хранилище, сейчас завершается строительство второго, такой же мощности. Таким образом, в этом году предприятие сможет засеять уже 100 гектаров земли. Остальные площади будут использоваться под кормовые культуры. В дальнейшем здесь планируется создание молочного животноводческого комплекса. Сейчас идет выбор проекта.