​В январе ГП ЯО «Ярославское АТП» выделило для работы в Рыбинском районе восемь дополнительных автобусов, обеспеченных бригадами водителей. Машины закреплены за маршрутами №101, 107, 108, 150, 152, 156 и 158.



– Ситуация в Рыбинском районе сложилась непростая. Государственный перевозчик вынужден был взять на себя непредусмотренные объемы в связи с самоустранением частных автотранспортных компаний, – рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Делаем все необходимое для того, чтобы Рыбинское автотранспортное предприятие могло осуществлять перевозки пассажиров в полном объеме. И мы признательны людям, которые своевременно сообщают нам о случаях неудовлетворительного транспортного обслуживания. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы.



Департамент транспорта осуществляет непрерывный контроль пассажирских перевозок на территории Ярославской области, в том числе с использованием технических средств, таких как ГЛОНАСС.



По словам и. о. генерального директора ГП ЯО «Ярославское АТП» Александра Захарова, в ближайшее время в рыбинский филиал предприятия поступят еще 10 единиц техники, что позволит окончательно стабилизировать работу на межмуниципальных маршрутах в Рыбинском районе.