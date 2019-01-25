|Граждане предпенсионного возраста могут бесплатно получить через МФЦ информацию о своих правах. Законодательством для них установлены льготы по уплате имущественного и земельного налогов, гарантии трудовой занятости, предусмотрена ежегодная диспансеризация.
– С 2019 года вводятся новые льготы и гарантии для людей предпенсионного возраста. В МФЦ граждане могут получить справку об отнесении их к этой категории, – отметил директор департамента информатизации и связи Ярославской области Александр Догадин.
Так, в отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение граждан этой категории или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять сотрудникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.
По общему правилу большинство льгот будет возникать за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Это значит, что с 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Кроме того, любой заявитель вправе самостоятельно получить сведения об отнесении его к указанной категории лиц в органах ПФР при непосредственном обращении или при направлении запроса в форме электронного документа, в том числе через сайт госуслуг.
В ответе среди прочих сведений укажут дату достижения гражданином пенсионного возраста по старым правилам, действовавшим до 31 декабря 2018 года. Это обеспечит получение льгот по имущественным налогам без дополнительных обращений.
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