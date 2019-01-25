|Во время рабочей поездки в Брейтово глава региона Дмитрий Миронов оценил результаты первого этапа благоустройства набережной реки Сити. Работы проведены в прошлом году в рамках губернаторской программы по формированию комфортной среды «Решаем вместе!».
– Этот проект получился по-настоящему народным, – отметил Дмитрий Миронов. – В марте прошлого года за него проголосовали более 1200 брейтовчан. Проектированием занимались местные архитекторы, а сами жители провели здесь субботник и посадили деревья. Теперь набережная выглядит совсем по-другому. Работы выполнены качественно.
В рамках первого этапа проекта за один месяц был построен пешеходный спуск к реке и смонтировано освещение вдоль него. Стоимость работ составила около трех миллионов рублей, большая часть из которых – средства субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования.
Благоустройство будет продолжено в этом году. Планируется строительство пешеходной дорожки с асфальтовым покрытием, ведущей от храма Рождества Иоанна Предтечи до Кооперативного переулка, где находится общественный пляж, а также устройство вдоль прогулочной зоны уличного освещения, установка лавочек и урн, озеленение прилегающей территории.
Справка
Губернаторская программа «Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Она стартовала в Ярославской области в 2017 году по инициативе главы региона Дмитрия Миронова и реализуется совместно с партией «Единая Россия».
В 2019 году финансирование губернаторского проекта будет увеличено по сравнению с предыдущими годами. Только на благоустройство дворовых и общественных территорий, спортивных сооружений, парков будет выделено более 500 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
В настоящее время в муниципальных образованиях идет отбор объектов для включения в программу.
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