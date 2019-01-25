​В Ярославской области создается единая система управления государственным и муниципальным имуществом.



Сейчас завершается первый этап проекта, в рамках которого в базы заносятся данные обо всех объектах недвижимости.



– Внедрение автоматизированной информационной системы управления имуществом положительно повлияет на многие аспекты работы, – сказал директор областного департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Прежде всего это касается оперативности обработки и предоставления информации, необходимой как специалистам, так и жителям области.



В системе будет осуществляться ведение договоров аренды, купли-продажи и безвозмездного пользования, а также договоров социального найма жилых помещений. Она интегрирована с публичной кадастровой картой, геоинформационной системой, государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах, а также связана с базами управлений Федеральной налоговой службы и Росреестра. Все это позволяет оптимизировать работу в сфере имущества.



В марте 2019 года для физических лиц будет доступна функция «Личный кабинет», где граждане смогут в оперативном порядке получать информацию по запросам.