​В конце 2018 года Минэнерго России утверждена скорректированная инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра». В рамках соглашения с Правительством области ежегодно в нее включаются мероприятия, направленные на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона. Это реконструкция подстанций и линий электропередачи, замена трансформаторов, проведение мероприятий по увеличению числа потребителей, в том числе льготного технологического присоединения объектов индивидуального жилищного строительства, предприятий малого и среднего бизнеса.



В этом году в инвестиционную программу включены и мероприятия по цифровой трансформации электросетевого комплекса Ярославской области. Это часть концепции ПАО «Россети», которая предполагает полное преобразование инфраструктуры до 2030 года посредством внедрения цифровых технологий.



– В качестве пилотной зоны внедрения и применения инновационных технологий определены Ярославский, Тутаевский, Некрасовский районы, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Эти территории выбраны не случайно. Основная проблема – отсутствие мостов через Волгу, как следствие – длительное время восстановления электроснабжения, более 3 часов. Здесь будут созданы два цифровых РЭС – Центральный и Заволжский. Районы условно объединят по принципу правого и левого берегов. Этот процесс планируется провести за три года.



Первым этапом в 2019 году станет выполнение проектно-изыскательных работ для строительства производственного здания с центром управления сетями в Ярославле и производственной базы Заволжского района электрических сетей, а также организация активно-адаптивных сетей в Тутаевском районе. К примеру, высоковольтные и трансформаторные подстанции будут оборудованы устройствами телеметрии, которые включают интеллектуальный учет электрической энергии, контроль за напряжением и соответствующий информационно-вычислительный комплекс.



– Внедрение и применение цифровых и инновационных технологий позволит осуществлять дистанционное управление электрооборудованием в режиме реального времени, непрерывно отслеживать параметры процесса передачи и потребления электроэнергии, – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» Антон Герасимов. – Ожидаемый эффект от 1-го этапа реализации проекта: снижение потерь, повышение надежности электроснабжения и сокращение сроков его восстановления.



Еще один элемент цифровизации электросетевого комплекса региона – проект «Цифровая подстанция», который в 2020 – 2021 годах планируется реализовать на примере ПС «Аббакумцево». Ее реконструкция включает замену всех основных элементов, что обеспечит автоматизированную работу и дистанционное управление процессом передачи электрической энергии.