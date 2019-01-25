​Состоялось первое заседание попечительского совета при областной детской больнице, созданного по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Задача нового органа – помочь родителям в условиях, когда федеральный и региональный бюджеты имеют ряд ограничений по финансированию медсопровождения некоторых болезней. В частности, речь идет об обеспечении расходными материалами, специальным питанием и оборудованием ребят, страдающих сахарным диабетом, ДЦП, имеющих тяжелые генетические патологии.



– Одно из направлений – это помощь в обеспечении расходными материалами к инсулиновым помпам, – рассказал член Совета Федерации Федерального Собрания и сопредседатель попечительского совета Игорь Каграманян. – Недавно вышло постановление Правительства России, что с этого года закупкой расходников к инсулиновым помпам будет заниматься государство, но механизм заработает ближе к лету, а до этого времени на себя все возьмет попечительский совет.



В феврале будут оплачены счета на расходные материалы, в которых сейчас нуждаются 58 детей. Средства благотворителей на эти и другие цели советом уже привлечены.



Кроме того, на заседании было принято решение обеспечить мобильный комплекс областной детской больницы более современным оборудованием – портативным УЗИ-аппаратом, электрокардиографом. Благодаря этому специалисты, которые выезжают в муниципальные районы, смогут проводить диагностику еще качественнее и быстрее.



Попечительский совет поддержал инициативу Игоря Каграманяна помочь детской службе Центральной городской больницы при переезде на новые площади бывшей КБ №5 на улице Терешковой. В частности, принято решение закупить в отделения новую современную мебель, чтобы маленьким пациентам было максимально комфортно.



– Хотелось бы обозначить еще одно направление работы попечительского совета – это постоянное сопровождение наших ярославских детей, которые нуждаются в консультациях и лечении в российских федеральных клиниках, – добавил Игорь Каграманян.



По просьбе Дмитрия Миронова члены попечительского совета рассмотрели вопрос организации отдыха и лечения ярославских детей с ДЦП в лучших здравницах Крыма. Уже подобрана группа из 17 ребят с учетом показаний, реабилитационного потенциала, возможности хорошо перенести перелет. В апреле они отправятся в Евпаторию.



Одновременно туда отправятся медики региона – ознакомиться с методиками реабилитации, которые применяются в крымских здравницах.



В планах – проработать вопрос вовлечения Ярославского дельфинария в реабилитационную программу для таких детей.