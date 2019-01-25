​В регионе началась реализация проекта «Артек Ярославии», в рамках которого в загородных детских лагерях области будут внедряться дополнительные общеразвивающие программы, сертифицированные в соответствии с критериями оценки МДЦ «Артек». В 2019 году они будут реализовываться в ДОЛ имени Горького в Ярославском районе. За четыре смены в новые программы будут вовлечены около двух тысяч ребят.



– Принципиальным отличием этого сезона лагеря станет работа сплоченной команды творчески заряженных вожатых, – сказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Правительства региона Наталия Кабанова. – Они будут работать бессменно. 10 специалистов приедут из самого «Артека», остальные педагоги пройдут практику в международном детском центре.



В рамках проекта отобрано 30 студентов ярославских вузов, которые поедут на стажировку в МДЦ «Артек» с 14 февраля по 28 апреля. Полученные знания и опыт летом они применят в ярославском лагере.



Проект «Артек Ярославии» реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством области, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯГТУ и международным детским центром «Артек».



Справка



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Артек» – самый большой международный детский центр в мире. Расположен в Крыму, на побережье Черного моря. Создан в 1925 году. За девять десятилетий «Артек» превратился в комплекс из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.