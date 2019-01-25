​Жители Ярославской области, так же как и все граждане страны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», смогут получить единовременную денежную выплату в размере 7000 рублей. Она утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга в честь 75-й годовщины полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады и будет производиться в течение всего года по заявительному принципу.



– Органами соцзащиты населения области организована работа по сбору необходимых для получения выплаты документов, – сообщила заместитель директора областного департамента труда и социальной поддержки населения Надежда Биочино. – В настоящее время департаментом проверено и отправлено на рассмотрение в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга уже более 200 пакетов. Кроме того, жителям блокадного Ленинграда будут вручены памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».



В Ярославской области проживают 378 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 27 – медалью «За оборону Ленинграда». 75-я годовщина полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады будут отмечаться в России 27 января. Основные торжественные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге. В них примут участие представители региона: председатель и члены ярославской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».