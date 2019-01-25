​Более ста объектов туристической инфраструктуры Ярославской области претендуют на победу в ежегодном региональном конкурсе «Золотой стандарт культуры гостеприимства – 2019». Он проводится по шести номинациям: «Государственные места показа» (участвуют государственные музеи, галереи и туристические комплексы), «Частные места показа», «Предприятия общественного питания», «Средства размещения», «Точки продажи сувениров» и «Туристско-информационные центры».



– Сейчас перед городами маршрута Золотое кольцо России стоит задача увеличить туристический поток, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Для этого нужна как содержательная перезагрузка, так и качественные перемены в сфере обслуживания. Туристы хотят путешествовать по России с комфортом. Нужны доброжелательные билетеры в музеях, удобное меню в ресторанах, чистота в гостиницах. Проект «Золотой стандарт культуры гостеприимства» позволит выявить лучших участников индустрии и дать остальным импульс для развития.



Среди критериев оценки – наличие удобного и информативного сайта, соответствие экспозиции и интерактивной программы заявленной теме, наличие информации и рекламы о маршруте Золотое кольцо России, клиентоориентированность и доброжелательность сотрудников.



Промежуточные итоги конкурса будут подводиться в конце каждого квартала. Победители будут определены в декабре. Каждой организации, участвующей в конкурсе, в конфиденциальной форме будут выданы рекомендации для дальнейшего развития.



– Критерии оценки соответствуют пожеланиям, которые оставляют гости городов туристического маршрута, – сказала председатель комитета по финансовым рынкам Торгово-промышленной палаты Ярославской области Марина Позднякова. – Один из них – возможность разных способов оплаты, в том числе безналичного.



Организатором проекта «Золотой стандарт культуры гостеприимства» является Торгово-промышленная палата Ярославской области. Проект реализуется при поддержке Минкультуры России, региональных департаментов туризма Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областей.