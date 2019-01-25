​25 января в Ярославле по инициативе ОНФ прошел круглый стол, посвященный созданию в регионе экологически безопасной системы обращения с отходами. Участие в обсуждении вопроса приняли представители департамента охраны окружающей среды и природопользования, Общественной палаты области, единого регионального оператора в сфере обращения с ТКО ООО «Хартия», а также волонтеры и эксперты.



Большое внимание было уделено формированию системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, которая позволяет обеспечить первичную сортировку мусора на контейнерных площадках. Единый региональный оператор, помимо создания соответствующей инфраструктуры, реализует в образовательных учреждениях региона проекты, направленные на формирование культуры раздельного сбора мусора.



Сегодня все собираемые на территории Ярославля отходы проходят сортировку в ЗАО «Чистый город». В ближайшей перспективе в регионе планируется построить и модернизировать семь сортировочных станций, а также обустроить две площадки для перегрузки отходов.



– В настоящее время идет поэтапная модернизация полигона «Скоково», направленная на усиление экологической безопасности объекта, – рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – За счет средств экосбора построен комплекс по дроблению отходов. Его запуск позволит расширить номенклатуру перерабатываемых фракций и сократить объемы отходов, которые подлежат захоронению на полигоне.



Артем Назаров добавил, что в рамках концессионного соглашения ООО «Хартия» и администрации Угличского муниципального района идет модернизация полигона у деревни Селиваново. Кроме того, здесь построен современный мусоросортировочный комплекс, запуск которого позволит снизить объем отходов, подлежащих захоронению, на 10 – 15 процентов.



В регионе утверждена актуализированная территориальная схема обращения с ТКО, в которую включены сведения об отходообразователях, действующей системе сбора и транспортировки мусора, а также объектах его обработки и захоронения. Вместе с тем установленный в регионе тариф на обращение с отходами сегодня по-прежнему один из самых низких в стране.



– Обращение с отходами – глобальная экологическая задача, которая требует немедленного решения, – отметила член ОНФ Татьяна Бородина. – Но параллельно с созданием необходимой инфраструктуры очень важна разъяснительная работа с населением, в которой могут помочь общественные организации. Сейчас перед нами стоит задача сформировать правильное отношение к мусору – не как к отходам, а как к сырью, из которого при грамотном сборе и переработке можно получать топливо, удобрения и множество другой продукции. Таким образом достигается экономия природных ресурсов и значительно сокращаются объемы поступающих для захоронения на полигоны отходов.