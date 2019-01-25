​Губернатор Дмитрий Миронов ответил на вопросы представителей общественности Брейтовского района. Встреча состоялась в ходе рабочей поездки главы региона в муниципальное образование. Участие в ней также приняли председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его заместители, заместитель губернатора Андрей Шабалин.



Как отметил Дмитрий Миронов, решение "газового вопроса" в Брейтово стало приоритетной задачей для Правительства области. С просьбой провести голубое топливо в район к главе региона обратились жители во время его прошлого визита. По его итогам были проведены переговоры с ПАО «Газпром», в результате которых достигнута договоренность о том, что газ в Брейтово придет.



В настоящее время прорабатываются технические моменты: проектирование и выделение земельных участков.



На встрече жители района задавали вопросы, касающиеся ремонта дорог, жилья для молодых специалистов и другие. В частности, многих интересовали перспективы модернизации брейтовского водозабора.



– Проблема снабжения граждан качественной питьевой водой общая для региона, поэтому была создана областная программа «Чистая вода», – ответил губернатор. – Финансирование ремонта брейтовского водозабора предусмотрено на 2021 год. На данный момент уже идет разработка проектной документации.



Также главу региона спросили, когда улучшится качество сотовой связи на территории Прозоровского поселения. Как сообщил Дмитрий Миронов, в апреле в Ярославскую область придет новый оператор, который ставит перед собой цель покрыть все проблемные участки.



Одна из жительниц поинтересовалась перспективами ремонта дороги, идущей через село Покровское. Она позволяет сократить путь до Углича и в том числе уменьшить время на транспортировку больных, а также беременных женщин, которых сейчас возят в Угличскую больницу. Глава региона ответил, что работы на объекте запланированы на 2021 – 2022 годы и будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».