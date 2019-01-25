|Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие ярославцы!
75 лет назад 27 января было окончательно прорвано кольцо фашистского окружения и снята блокада Ленинграда.
На долю жителей и защитников города на Неве выпало 872 дня суровых испытаний. Несокрушимый дух ленинградцев позволил им устоять перед врагом, выдержать голод, пережить горечь потерь родных и близких, сохранив глубокую человечность.
Ярославцы в тяжелых условиях военного времени вместе со всей страной помогали городу-герою. Наша область приняла около трехсот тысяч эвакуированных из него раненых бойцов Красной армии, взрослых и детей. Для многих из них эта земля стала вторым домом.
Низкий поклон ветеранам и блокадникам. Память об их подвиге всегда будет жить в наших сердцах, служить благодарным потомкам ярким ориентиром в жизни, посвященной Отечеству.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 18:00
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