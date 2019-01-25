​Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие ярославцы!



75 лет назад 27 января было окончательно прорвано кольцо фашистского окружения и снята блокада Ленинграда.



На долю жителей и защитников города на Неве выпало 872 дня суровых испытаний. Несокрушимый дух ленинградцев позволил им устоять перед врагом, выдержать голод, пережить горечь потерь родных и близких, сохранив глубокую человечность.



Ярославцы в тяжелых условиях военного времени вместе со всей страной помогали городу-герою. Наша область приняла около трехсот тысяч эвакуированных из него раненых бойцов Красной армии, взрослых и детей. Для многих из них эта земля стала вторым домом.



Низкий поклон ветеранам и блокадникам. Память об их подвиге всегда будет жить в наших сердцах, служить благодарным потомкам ярким ориентиром в жизни, посвященной Отечеству.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов