​25 января в театре имени Федора Волкова прошло ежегодное областное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского студенчества. Лучшим студентам вузов региона были вручены благодарственные письма Правительства области. Награждены 127 человек: отличники, лидеры, спортсмены, ученые.



– Ярославская область и вся страна ожидают от завтрашних выпускников серьезного вклада во все отрасли науки, техники, экономики и социальной сферы, культуры и искусства, – приветствовал студентов заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков. – Вы – будущее нашей страны. От ваших знаний, упорства, духа новаторства и гражданской позиции будет зависеть завтрашний день. Приятно, что многие из вас, кроме учебы, уделяют время науке, творчеству, спорту, волонтерским проектам. Мне бы хотелось, чтобы путь вашего развития был только вперед!



Подарком для студентов стал спектакль «Бульвар удачи» в исполнении артистов первого русского театра.