​25 января губернатор Дмитрий Миронов побывал в Ярославском государственном театральном институте, где поприсутствовал на репетиции пьесы Александра Володина «Старшая сестра» в исполнении обучающихся в вузе и провел встречу со студенческим активом региона. В мероприятии также приняли участие директор департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике области Сергей Панчишный, ректор ЯГТИ Сергей Куценко, директор ГАУ «Дворец молодежи» Вера Даргель.



Глава региона поздравил пришедших на встречу учащихся разных вузов с Днем студента и окончанием сессии, а также пригласил к работе по развитию молодежной политики в стране.



– В настоящее время как раз идет формирование состава рабочей группы Госсовета, в которую войдут представители отрасли молодежной политики федерального и регионального уровней, эксперты, общественные деятели – люди, знающие проблематику отрасли, – рассказал Дмитрий Миронов. – Они будут разрабатывать предложения по совершенствованию механизмов государственной молодежной политики. Я призываю вас быть активными и внести в эту работу свой вклад.



Студенты, в свою очередь, попросили губернатора оказывать более широкую информационную поддержку в части наружной рекламы молодежным проектам, касающимся профилактики социальных проблем, к примеру, таких, как наркомания и социальная адаптация трудных подростков. Еще одна просьба – помочь с транспортом для участия в творческих мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней. Глава региона обещал содействие по озвученным вопросам.



В ходе встречи обсуждались такие темы, как борьба с ВИЧ, участие молодежи в благоустройстве городских пространств. Несколько тем было посвящено развитию спорта и, в частности, его экстремальных видов.



– Экстрим-парк в Ярославле построен, совсем скоро там начнутся занятия секций по скейтбордингу, BMX, велотриалу, паркуру и трюковому самокату, – сказал губернатор. – Но на этом мы не собираемся останавливаться. В планах – строительство двух открытых площадок для занятий скейтбордингом и другими экстремальными видами спорта в Тутаевском и Угличском районах, создание крытого экстрим-парка в Рыбинске.



В качестве благодарности за поддержку экстремальных видов спорта студенты подарили губернатору макет экстрим-парка, сделанный своими руками.