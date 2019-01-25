​По данным Ярославского центра гидрометеорологии, в выходные на территории области ожидаются сильный снегопад и метель.



– В связи с ухудшением погодных условий, уборка трасс регионального подчинения будет осуществляться увеличенным количеством техники, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В среднем в сутки это более 350 единиц техники: комбинированные машины, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы. В случае усиления снегопада, количество будет увеличено. Подрядчиком по уборке трасс областной собственности является компания «Ярдормост», у которой достаточно сил и средств для эффективного устранения последствий непогоды.



На всех объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию. При обработке дорог регионального подчинения особое внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.



Департамент дорожного хозяйства напоминает: во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям при управлении транспортными средствами необходимо соблюдать меры безопасности, держать достаточную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодой, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике. Пешеходам в темное время суток рекомендуется надевать одежду со световозвращающими элементами.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – АО «Ярдормост».