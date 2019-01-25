​25 января вечером произошло возгорание горелки котла на мазутной котельной, принадлежащей Министерству обороны и расположенной в поселке Петровское Ростовского района. Она отапливает три жилых дома, в которых проживает 312 человек. В результате происшествия котельная была остановлена. На месте администрацией района был развернут оперативный штаб. Был составлен план ремонтно-восстановительных работ. Ситуацию взяло на контроль Правительство Ярославской области.



– Сразу было принято решение о выделении из резерва области мобильной дизельной котельной, – сообщил заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – В 2 часа ночи ее доставили на место. Для ее доставки и установки задействовали 6 единиц техники, помощь силами и средствами оказало и региональное управление МЧС. Параллельно администрацией района был организован ремонт. Было установлено, что на паровом котле вышла из строя горелка и частично повреждено электрооборудование. Поэтому собственнику котельной из резерва района было выделено необходимое оборудование. Электроснабжение восстановили вечером 25 января к 22.30. Чтобы не допустить размораживания котла, до утра его подогревали с помощью дров, что позволило поддерживать температуру в квартирах около 17 градусов.



В настоящий момент резервная котельная подключена. Администрация Ростовского района обеспечила запас дизельного топлива на сутки. Организован мониторинг температурного режима в домах. Пока он держится на уровне 17-18 градусов. Ремонт котла продолжается.