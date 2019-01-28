​Ремонтно-восстановительные работы на мазутной котельной, принадлежащей Министерству обороны и расположенной в поселке Петровское Ростовского района, завершены вечером 26 января. Сейчас она функционирует в штатном режиме и подает тепло в жилые дома согласно нормативу.



Напомним, 25 января вечером здесь произошло возгорание горелки котла. В результате происшествия котельная была остановлена. На время ее ремонта сотрудники Центра управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области доставили из Ярославля в поселок мобильную дизельную котельную.



Всю ночь и весь день на объекте работали представители областной и районной власти, сотрудники котельной. Главной задачей было – не допустить отстывания котла и разморозки системы. Благодаря принятым мерам удалось поддерживать температурный режим в квартирах на уровне 17-18 градусов. За все время ликвидации последствий происшествия жалоб от населения не поступало.