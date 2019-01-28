|В выходные на территории области прошел сильный снегопад с ветром. Дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды. Первоочередное внимание уделяется трассам регионального подчинения с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.
– В связи с сильной непогодой трассы регионального подчинения находятся под особым контролем областной дорожной службы. Подрядчик работает в усиленном режиме, ежесуточно выводя на расчистку трасс более 350 единиц техники, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В настоящее время на этих дорогах ситуация штатная, остановок движения не происходило. Подрядчиком по уборке трасс областной собственности является компания «Ярдормост». Сил и средств для уборки у нее достаточно.
На всех объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию. Снегоуборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС. При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы.
Департамент дорожного хозяйства напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, держать достаточную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.
Номера диспетчерских служб: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – АО «Ярдормост».
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