27 января в России отметили 75-ю годовщину окончательного снятия блокады с Ленинграда. Основные памятные мероприятия состоялись в Санкт-Петербурге: на Дворцовой площади прошел военный парад, на Пискаревском кладбище – траурный митинг, на разных площадках – концертные программы. В торжествах приняли участие блокадники, проживающие в Ярославской области.



В Ярославле в этот день прошел памятный митинг. На церемонию возложения венков на Воинском мемориальном кладбище пришли ветераны, жители и дети блокадного Ленинграда, учащиеся школ города и представители органов власти.



– Судьба нашего города в годы Великой Отечественной войны оказалась тесно связанной с судьбой города на Неве, – сказал мэр Ярославля Владимир Волков. – Ярославцы приняли сотни тысяч эвакуированных жителей Северной столицы. Сколько бы лет ни прошло с тех трагических событий, мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного города. Спасибо вам, уважаемые жители блокадного Ленинграда, за ваши мужество и подвиг!



– В блокадном Ленинграде люди погибали от голода, холода, болезней и бомбежек. Это были тяжкие 872 дня. Для нас день снятия блокады – как 9 Мая, праздник со слезами на глазах, – отметила жительница блокадного Ленинграда Инна Колеко. – И мы все вместе должны нести память об этих страшных событиях через поколения.



Ярославская область приняла около трехсот тысяч эвакуированных из блокадного города раненых бойцов Красной армии, взрослых и детей. В Ярославле были открыты 210 детских домов и 26 стационаров для размещения прибывших.



В настоящее время в регионе проживают 378 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 27 – медалью «За оборону Ленинграда». Сегодня все они могут получить единовременную выплату в размере 7000 рублей. Она утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга в честь 75-й годовщины полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады и будет производиться в течение всего года по заявительному принципу. Для ее получения необходимо обратиться в органы соцзащиты населения.