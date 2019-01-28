​Изменения в законодательстве в сфере кадастрового учета и кадастровой деятельности рассмотрели в рамках межрегионального семинара, организованного департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области совместно с А СРО «Кадастровые инженеры». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, Росреестра, кадастровые инженеры из Костромской, Вологодской и Ярославской областей.



– Деятельность кадастровых инженеров – важная составляющая реализации единой земельной и имущественной политики в регионе, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Работу по повышению квалификации таких специалистов с 2017 года Правительство области ведет совместно с организациями, регулирующими их деятельность, Росреестром. Это позволяет кадастровым инженерам идти в ногу со временем, своевременно узнавать обо всех изменениях законодательства, обмениваться лучшими практиками.



Среди ключевых вопросов встречи – изменения в законодательстве, в том числе в части строительства индивидуальных и садовых домов. Так, до 1 марта 2019 года граждане имеют право зарегистрировать такие объекты без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции. Владельцы участков вправе в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав применить либо уведомительный порядок, либо ранее действовавший порядок, согласно которому данные объекты относились к таким, для строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию которых не требовалось получения разрешения на строительство. Также собравшиеся обсудили взаимодействие саморегулируемых организаций и органа регистрации прав, практику работы при постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства в Ярославле.



– В соответствии с требованиями федерального закона и приказа Минэкономразвития России каждый кадастровый инженер раз в три года обязан пройти повышение квалификации, – сообщила начальник отдела нормативно-правового регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности департамента недвижимости Минэкономразвития России Анжела Нуприенкова. – Стандартизация процедур должна способствовать уменьшению количества ошибок, от этого напрямую зависит защита имущественных прав граждан.



Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области постоянно взаимодействует с профессиональным сообществом кадастровых инженеров.



– Такие масштабные мероприятия мы проводим уже в пятый раз, – рассказал директор департамента Максим Фролов. – За это время нам удалось установить тесное сотрудничество с сообществом кадастровых инженеров. Большая часть из них являются членами А СРО «Кадастровые инженеры». С целью повышения эффективности взаимодействия в марте предыдущего года в Ярославле открылось подразделение этой саморегулируемой организации – первое на территории региона.