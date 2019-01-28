​За 2018 год в региональный бюджет поступило 179 миллионов рублей за предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. Это больше, чем за предыдущий период, и выше планового показателя на 8 процентов.



– В Ярославской области реализованы мероприятия по повышению качества и доступности населению государственных и муниципальных услуг, а также иных сервисов, предоставляемых в сети многофункциональных центров, – отметил директор регионального департамента информатизации и связи Александр Догадин. – В 2018 году организовано предоставление 14 новых государственных и муниципальных услуг.



Среди введенных – две социально значимые государственные услуги по оформлению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Кроме того, с июля минувшего года через МФЦ граждане могут подать обращение о нарушении законодательства о защите прав потребителей.



Следует отметить, что с ноября для удобства граждан в Дзержинском филиале МФЦ Ярославля и Рыбинском филиале МФЦ организовано предоставление заграничных паспортов нового образца, содержащих электронный носитель информации.



Для получения загранпаспорта через МФЦ необходимо предварительно записаться на прием по телефону в Ярославле 49-09-09 или на сайте https://mfc76.ru/.