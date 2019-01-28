​Один из трех заготовительных пунктов, которые планируется открыть в регионе в этом году, появится в Пошехонском районе. Работа будет проведена в рамках программы «Развитие кооперации в Ярославской области на 2019 – 2022 годы».



Детали процесса председатель Правительства региона Валерий Холодов обсудил с представителями администрации муниципального образования в рамках своего визита в район.



– Возрождение потребкооперации стало одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса региона, – сказал Валерий Холодов. – Мы надеемся, что заготовительный пункт в Пошехонье будет ориентирован на прием не только дикорастущих плодов – ягод, грибов, орехов и других лесных богатств, но и рыбы. Вся поступающая продукция будет контролироваться государственной ветеринарной службой Ярославской области.



Представители администрации отметили важность возрождения заготовительной деятельности в районе. Сейчас те, кто занимается собирательством и рыбной ловлей, вынуждены продавать свой товар на трассах. После открытия заготпункта у людей появится возможность сдавать всю продукцию или ее излишки по фиксированной цене.



Стоимость одного заготовительного пункта, в который входят сушилка, разделочный стол, холодильник и автоматизированная или полуавтоматизированная система упаковки, – порядка двух миллионов рублей. В связи с этим Правительством региона предусмотрена новая мера государственной поддержки на создание заготовительных пунктов – компенсация прямых понесенных затрат.



Также в рамках развития потребкооперации в Ярославле планируется создать распределительный центр плодоовощной продукции и продуктов питания и реконструировать Центральный рынок.



По прогнозам, к 2021 году в области откроется 12 заготовительных пунктов и 9 магазинов «Кооп-Пятерочка». Благодаря всем реализованным проектам будет создано 700 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей.



Справка



В Ярославской области 48 потребительских обществ и более 14 тысяч пайщиков. В отрасли потребкооперации – 393 магазина, 52 предприятия общественного питания и 9 – пищевой промышленности, а также 4 аптечных и 23 ветеринарных киоска. Также в регионе открыто два магазина «Кооп-Пятерочка».